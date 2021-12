Foto: Shutterstock

Uus aasta on algamas ning paratamatult paneb see meid veidi rohkem analüüsima enda ümber toimuvat. Suurt osa meie elust ja õnnest mõjutab suhe, milles me oleme. Kui õnnelikus suhtes sa hetkel oled- kas see toetab sinu õnne või vastupidi- takistab sul õnnelikuks saamast?