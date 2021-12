Kui suhe ei tee enam õnnelikuks: märgid sellest, et te kannatate just selle levinud probleemi käes

Millised on need märgid, et teie suhe on läinud tasakaalust välja?

Igas suhtes on alati erinevusi tänu kasvatuse ja iseloomude erinevusele ning elukogemustele, aga mõned tegurid peaksid siiski valvsaks tegema, sest nad viitavad sellele, et suhe ei saa pikemat aega nii normaalselt toimida.

Sul on raske oma kaaslasega südamest südamesse avameelselt rääkida

Kui sa tunned, et sa pead mingit probleemi lahendama, aga ei suuda sellest mitte kuidagi oma kaaslasega rääkida, on see võib-olla sellepärast nii, et su suhe on tasakaalust väljas ja su partner tundub liiga kaugel olevat. Sa tead, et sul on mingi mure või et teil on probleem lahendada ja sa tahaksid hea meelega sellest rääkida, aga su kaaslane teeb meelega näo, nagu see ei huvita või ei puuduta teda või siis ta lihtsalt ei taha probleemi näha. Kogu selle probleemi raskus jääb seega sinu kanda ja muutub väga raskeks ning koormavaks. Tegelikult see aga nii olla ei tohiks.

Sa ei tea, milline suhe teil õieti on

Sa ei tea täpselt, kes sina tema jaoks õieti oled selles suhtes ja kes sa teiste silmis tema elus oled. Su kaaslane ei suuda otsusele jõuda, mis teid omavahel seob ja otsekui mängib sinuga mingit mängu.

Sa oled rohkem tegelenud tema pere ja sõpradega, kui tema sinu lähedastega

Sa oled talle ükshaaval tutvustanud kõiki oma sõpru ja pereliikmeid, aga sa ise ei tunne kedagi tema lähedastest. Võib-olla on see märgiks, et teie suhe on paigast ära? Loomulikult kehtib see ainult nende inimeste kohta, kellel on oma lähedastega head suhted ja kes käivad oma sugulaste ja perega läbi, aga ei taha oma partnerit neile tutvustada. Kui see peaks nii olema, siis peaksid sa oma suhte tuleviku üle järele mõtlema.

Sa arvad, et sa sõltud oma partnerist