Inspireeriv! Dave Benton avaldab, mis on parim nõuanne, mis talle elu jooksul antud on

Benton läks pärast esinemist ta juurde ning ütles, et soovib küsida nõu. Pärast sõbralikku vestlust jäi kokkulepe, et saab temaga järgmisel päeval kella kolme paiku kokku. Päev hiljem oli ta suure õhinaga kohal juba enne kokkulepitud aega, kuid ta elevus vaibus sedamööda, kuidas voolasid minutid ja Hali polnud. Pärast kolmetunnist ootamist läks Benton ära.

Viimaks, laupäeva õhtul teda taas oodates, sai sellest ninapidi vedamisest Bentonil lõpuks küllalt. Ta tõusis, et ära minna, kuid just sel hetkel peatasid teda tema hääl ja kaks hiiglaslikku kämmalt.

Kuulus laulja surus ta tagasi istuma ja selgitas, et oli tegelikult teda kogu nädala jooksul oma neljanda korruse rõdult jälginud. Tal oli teada isegi see, mida ja kui palju Benton oli joonud ning suitsetanud.

Justkui möödaminnes mainis ta, et Benton peaks mentoolsigarettide suitsetamise maha jätma. “Sa arvasid vist tõesti, et olen sedasorti mees, kes ei ilmu kunagi kohale, kas polnud nii,” küsis ta. Benton aga vastas: “Ei! Ma austan sind selleks liiga palju, et arvata, et jätsid põhjuseta tulemata. Aga mis siis toimus?”