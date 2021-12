"Ma olin väga ärritunud ja ütlesin, et lähen oma õe juurde ja et ma ei taha temaga enam abielluda. Mu kihlatu anub, et annaksin talle veel ühe võimaluse, ja arvab, et teraapia võib aidata, kuid minu usaldus tundub olevat täielikult rikutud. Mu õde arvab, et ma reageerin üle, kuid..."

Seega, üllataval kombel ei kaitsnud keegi peigmeest. Armas lugeja, mida sina arvad- kas tulevane pruut tegi sääsest elevandi või tuleks siiski andeks anda? Mida sa teeksid? Kas sa jääksid või lahkuksid?