Enamik uusaastalubadustest ei jõua teisest jaanuarinädalast kaugemale — miks nii ja mis tegelikult töötaks?

Käes on uus aasta, mis tähendab, et on vaja võtta ette uusi väljakutseid eesolevaks aastaks. Oletame, et oled võtnud endale eesmärgiks süüa vaid taimetoitu, käia iga päev jõusaalis, õppida hispaania keelt ja lugeda iga nädal raamatu. Stopp! Enne kui oled nendest eesmärkidest kõigile oma sõpradele ja pereliikmetele suure suuga rääkinud, prooviks ehk seekord veidi teistsugust lähenemist.

Alustame väikestest asjadest, oleme vahelduseks realistlikud ja jagame suured, hirmutavad ülesanded paremini hallatavateks. Siin on mõned näpunäited, mis aitavad kinni pidada mõnest kõige tavalisemast uue aasta lubadusest.

Naudin rohkem elu

See lubadus on ilmselge; meile kõigile meeldib lõbutseda ja elu nautida. Kuid mida tähendab tegelikult see, kui me ütleme, et tahame elu rohkem nautida? Mis puutub ebamäärasesse lubadusse, siis “Naudi rohkem elu!” on klassikaline näide täiesti mõttetust lubadusest. Ole konkreetsem. Kas elu nautimine tähendab, et reisid rohkem? Või tähendab see, et sa tahad sagedamini sõpradega koos olla? Tee endale väga selgeks, mida sa täpselt teha tahad, ja siis saad välja mõelda, mida pead täpselt tegema, et seda ellu viia.

Säästan raha

Pärast jõulupühasid on see soov arusaadav, sest oled tõenäoliselt oma raskelt teenitud raha kõvasti kulutanud ja kontol vaatab vastu tühjus. Võta see aasta kasutusele mõned praktilised meetmed, mis aitavad rahal paremini silma peal hoida. Koosta näiteks isiklik eelarve, et omaksid ülevaadet, kui suured on sinu igakuised tulud ja kulud. Abiks võivad tulla mitmesugused rakendused, mida leiad App Store’ist või Google Play’st kümnete kaupa. Vali näiteks selline, mida teised kasutajad enim soovitavad.

Lõpetan suitsetamise