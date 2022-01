VIDEO | Abielupaari kirgikütvad reeglid ajasid inimesed kurjaks: see on juba liigne kontroll!

1. Neil mõlemal on keelatud majast väljuda, ilma et GPS oleks telefonides sisse lülitatud (võimalus igal ajal jälgida, kus kohas teine inimene täpselt on).

3. Paarisuhe (ehk naine ja ta abikaasa) on kõige olulisem. Jah, see on olulisem ka vanemluse rollist.

Inimesed olid eriti hämmastunud just esimese punkti üle, kommenteerides, et see on juba liigne kontroll. Madison ise väidab aga, et niimoodi saab rahuliku südamega olla, teades, et teisel inimesel on kõik hästi ja ta on turvalises keskkonnas.