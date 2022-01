Mul tuli nutt kurku ja kui kaaslane tuli mind uue aasta puhul kallistama, sisistasin talle ainult, et ta läheks eemale. Ma olin nii solvunud, et läksin peale saluudi lõppu koju ja nutsin umbes tunnikese. Kaaslane, saamata aru, et ta oleks midagi valesti teinud, läks meie ühise seltskonnaga edasi ja pidutses hommikuni. Uskumatu! Ma lausa mõlgutasin edasi-tagasi mõtet, et ehk oleks aeg kohvrid pakkida...

Igatahes, minu viha aina pulbitseb ja ma ei tea, kuidas seda olukorda lahendada. Ehk on keegi, kes oskaks päriselt ka head nõu anda? Nii kurb on olla.