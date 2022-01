Kas sina oledki perekonna must lammas? Need märgid kinnitavad seda

Perekonna mustadeks lammasteks tituleeritud liikmed on tunnistanud, et pere suhtub neisse halvasti, halvemini kui teistesse lähisugulastesse, neid ei aktsepteerita, nende valikuid peetakse valedeks ja nad ei ole pereüritustele eriti teretulnud.

Kui teie peres on kõik arstid ja sina olid see, kes läks näitlemist õppima, siis võid end ise tunda kõrvalejäätuna, sest keegi peale sinu seda valikut ei ole mõistnud.

Sinu valik ei tundu pereliikmetele kuigi targa otsusena, nii et igal perekondlikul koosviibimisel on see ühel või teisel viisil välja toodud.