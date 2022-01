Marise lugu: andsin mehele uue võimaluse. Paari kuu pärast leidsin ta meie voodist koos minu sõbrannaga

“Jah, alustan oma lugu sellega, et kinnitan kõigile, kes tahavad midagi vastu nähvata — loomulikult on erandeid. Aga minu kogemus näitab, et mees, kes korra petab, teeb seda uuesti. Ja tasub kohe jalga lasta, kui tunne on õige. Ehk siis selle aasta veebruaris pettis mu endine kallim mind ühe oma kolleegiga. Ma sain sellest teada, ta nuttis ja anus ning lõpuks pööras selle kõik oskuslikult nii enda kasuks, et ma tundsin, nagu peaksin ise tema ees vabandama, et ennast kodus piisavalt kätte ei anna!