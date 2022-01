Selgeltnägija Merily Timmer avaldab suhtes sageli esineva ohumärgi: armumise faasis on see igati normaalne, aga...

"Teate neid inimesi, kes suhtesse minnes hakkavad elama ainult oma kaaslasele? Ma arvan, et me kõik oleme näinud mõnda neist. Armumise faasis on see igati normaalne, et tahad palju aega oma kaaslasega veeta, aga kui pikemas perspektiivis hakatakse hoidmagi eemale nii sõpradest kui ka näiteks oma hobidest, siis läheb asi üsna kiiresti üsna hapuks.