Säästmine ei õnnestu üldse? Need pisikesed sammud aitavad sul kokkuvõttes korralikult raha kõrvale panna

Kõige olulisem on alustada algusest ehk teha endale selgeks, kuhu sinu raha läheb. „Seda saab teha nüüd ja praegu: lae alla näiteks mõni äpp ning hakka sinna märkima üles kõiki kulutusi, mida sa igapäevaselt teed,” julgustas Kork. „Kui sul on ülevaade olemas, on ka sellevõrra lihtsam kulutusi vähendada. Raha mis hakkab täiendavalt üle jääma, oleks tark panna kasvama ja see investeerida.“