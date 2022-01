Tunded, mis naist surmateate hetkel valdavad, on ajas muutunud. "Kui haiglatöö algusaastatel valdas mind kurbus ja segadus, siis aegadega on kurbus ja segadus muutunud tänutundeks lahkunuga koosveedetud aja eest. Tänulikkus hinges loob harmoonia, mis aitab leida teate edastamiseks antud hetkel kõige õigemad sõnad." Vastuseks küsimusele, kuidas mitte hinge kriipivaid olukordi töölt kaasa võtta, vastab Narro, et neid on ta õppinud koos kingadega töö juurde jätma.