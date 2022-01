Foto: Shutterstock

Pole tähtis, kui võõrana sa end moemaailmas tunned, siiski soovid ju hea välja näha, sest välimus on üldise meeleolu ja enesetundega tihedalt seotud. Lausa pooled inimesed väitsid küsitluse põhjal, et välimus määrab nende identiteedi ja just seepärast on tähtis, et välimuse osas vaeva näed.