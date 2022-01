Kohutav! Hiljutised uuringutulemused: pea pooled Eesti naised on lähisuhtes kogenud vägivalda

Naiste vastu suunatud koduvägivald on suureks probleemiks ning WHO hinnangul on maailmas iga kolmas naine suhtes kogenud vägivalda. Hiljutine uuring näitas, et 36% naistel esineb ebakindlust, millele aitavad kaasa partnerite negatiivsed kommentaarid.

Tallinna naiste tugikeskuse juhataja Vaike Pähn nentis, et kuigi inimeste teadlikkus on viimastel aastatel kasvanud, on koduvägivald jätkuvalt murekohaks ja 2021. aasta jooksul käis Tallinna naiste tugikeskuses abi otsimas pea 500 naist.

Koduvägivald võib esineda eri vormides — see võib olla füüsiline, seksuaalne, majanduslik või verbaalne. Hinnanguliselt jääb teavitamata 60% koduvägivalla juhtumitest kogu maailmas, sest ohvrid kardavad, tunnevad häbi või arvavad, et süü langeb nende kaela. Avoni Baltimaade ja Soome ärijuht Roberta Dargeviciene sõnas, et koduvägivalla all kannatavaid naisi tuleb innustada kogetust rääkima.

“135 aastat tagasi, kui naistel polnud hääletamisõigust, ärgitasime neid majanduslikult iseseisvuma, pakkudes võimalust saada müügiesindajaks — see oli meie algus. Et naiste elusid ka nüüd toetada, oleme otsustanud ette võtta ühe enamlevinuma probleemi koduvägivalla näol. Mure on vaikne, kuid meile lähemal, kui arvatagi oskame. Ohvrite suur hulk tähendab, et neid võib olla kõikjal meie ümber, kuid nad ei julge sellest rääkida,” sõnas Dargeviciene.

Sajad eestlannad kogevad lähisuhtes vägivalda

Vaike Pähn nentis, et kuigi sajad naised on jätkuvalt koduvägivalla ohvrid, on viimased aastad näidanud, et üha enam julgevad nad abi otsida.

“Naised tulevad nüüd tugikeskustesse varem, mis tähendab, et nad saavad abi enne, kui juhtub midagi eriliselt halba. 2021. aasta jooksul otsis Tallinna naiste tugikeskusest abi üle 480 naise. Kõikide Eesti tugikeskuste peale kokku sai abi kaks ja pool tuhat naist,” selgitas Pähn.