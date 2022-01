Kadri Simson ekskaasa nime kandmisest: kui lahutasin, küsisin eksabikaasa isalt, kas tema lubab oma nime mulle

Kui Kadri aastal 2015 ajakirjanikust abikaasast Priit Simsonist lahutas, jättis ta endale Priidu perekonnanime. “Kui lahutasin, küsisin oma eksabikaasa isalt Raulilt, kas tema lubab oma nime mulle. Et ega ta ei pahanda, kui jätkan poliitikas ja tema nime edasi kannan. Raul ütles, et võib küll.” Miks Kadri siis lahutades neiupõlvenime peale tagasi ei läinud? “Mu esimene vabandus on, et kui ma võtsin selle nime, tegin ju otsuse, et see on minuga pikka aega. Ja teine asi, millele mõtlesin: kas me õiendame näiteks Angela Merkeli kallal, kes oma lahutatud abikaasa nime kandes poliitikat teeb?”