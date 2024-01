Soovid aru saada, kui keegi valetab? Pööra tähelepanu neile kümnele käitumisviisile, et valetaja paljastada

Kuigi valetamine meile kellegile ei meeldi, on see siiski väga levinud tegevus. Reader Digest viis läbi uuringu, mille vastanutest 96% tunnistas, et valetamist. Saame kõik ju aru, et aeg- ajalt tuleb seda ette, kuid teine asi on siis, kui valetatakse järjepidevalt ja endale lähedastele inimestele ning tähtsate asjadega seoses.