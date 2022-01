Dermatoloog hoiatab! Vistriku pigistamine selles tundlikus piirkonnas võib põhjustada tõsise infektsiooni

Kodus vistrike pigistamine on arstide meelest alati halb variant, sest põhjustab kergelt aknet ja armide teket. Kuid just mainitud piirkonnas on see veel riskantsem. Dermatoloogi sõnul peab selles piirkonnas olema akne ravimisel ettevaatlik, sest see võib kergelt infektsiooni ja meningiiti tekitada ning muid kesknärvisüsteemi infektsioone põhjustada, sest on ajule lähedal.