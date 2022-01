Ohoo! Just see on joon, mis ühendab lausa 69% lahutatud naisi

Suhete lõppemise põhjuseid on palju, olgu selleks siis suhtluse puudumine, vaidlused rahaasjade üle või petmine.

Abielu ja lahutuse vältel ei pruugi paarid absoluutselt silmsidet hoida. Uuringutest on selgunud, et heteropaaride puhul näevad naised olukorda väga erinevalt kui mehed. See on ka üks põhjustest, miks üldse lahutuseni jõutakse.

2015.aastal läbiviidud uuringus soovis teadlane Michael J. Rosenfeld teada saada, milline sugupool on sagedamini lahutuse algataja. Selgus, et 92 lahutusest olid 69% algatajateks naised. Tulemused näitasid, et mehed hindavad suhte kvaliteet paremaks kui naised. 92 lahutusest olid 18 meest algatajaks ning ülejäänud 18 lahutust tulenesid ühisest otsusest. Kuigi lahutuse põhjuseid on palju, siis üks selgitustes oli järgmine: „Ma ei olnud temasse enam armunud, ta oli isekas ja ebaküps. Olin valmis edasi liikuma ja kellegi parema leidma.“

Paljud paarid tunnistasid, et oleksid võinud oma abielu vältel asju teisiti teha. 33.3% naistest ja 31.6% meestest tunnistas, et oleksid pidanud isiklikult rohkem pingutama, et suhe toimima panna.

Allikas: BestlifeOnline