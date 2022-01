Elu jooksul ühendab enamikku inimesi üsna sarnane joon, milleks on armastuse otsimine, selle armastuse hoidmine ning kallima ja iseenda õnnelikuks tegemine. Suhete tervena hoidmise jaoks on arvamusi muidugi seinast seina, kuid siin on kokku kogutud kõige levinumad punktid. Vaata järele ja mõtle hoolega — kui sinu suhted ei ole elu jooksul eriti kestnud või on väga tüliderohked, siis äkki on mõned vajalikud elemendid puudu olnud...