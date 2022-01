Oi! Igapäevased vead, mida levinud ilutoodete kasutamisel pahaaimamatult teeme

Õige viis huulte värvimisel on alustada huulte keskelt ja liikuda väljapoole. Kui värviga keskelt liikuma hakkad, annab see sulle suurema kontrolli ja vähendab tõenäosust, et liigud huulejoonest välja. Kasuta kas pintslit või sõrme.

Kanna puudrit vaid teatud kohtadele, sellest täiesti piisab. Soovitatav on puudrit kanda silmaalustele, otsaesisele, ninale ja lõuale, sest need on kõige õlisemad kohad näol. Ära puudriga üle pinguta, see toob naha ebaühtlused, näiteks vistrikud, rohkem esile.