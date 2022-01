Modell Diane Kruger 42aastaselt emaks saamisest: kui oleksin varem lapse saanud, oleksin seda kohutavalt kahetsenud

Kruger, kelle elukaaslane ja lapse isa on Ameerika näitleja Norman Reedus, avaldas ajakirjale People, et kui ta oleks otsustanud varem lapsevanemaks saada, oleks ta seda päris kindlasti kahetsenud ega oleks suutnud nautida emadust nii, nagu ta hetkel naudib.

“Mul on nii hea meel, et ma 30aastaselt emaks ei saanud. Mul oleks olnud äärmiselt kahju kõigest loobuda, kuid 40aastaseks saades loobusin neist asjadest ja tegevustest vägagi hea meelega. Ma olen nüüdseks käinud igal peol, reisinud igas riigis, millest kunagi unistasin… Ma olen täiesti valmis andma oma lapsele jäägitut tähelepanu. Kümme aastat tagasi ei olnud ma sellises seisus,” räägib modell avameelselt oma tunnetest seoses emaks saamisega.

Ta kinnitab, et ehkki tegu on klišeega, on see täiesti tõsi, et emadus muudab kõike. Ta näeb nüüd maailma hoopis teise pilguga — näiteks armastab ta nüüd kohutavalt töö tegemist ja hindab seda palju rohkem kui varem. Kõige olulisemaks peab ta aga oma perekonna koos hoidmist.