Ohtlik käitumismuster rikub paljude naiste elu: sageli vajavad mõlemad partnerid teraapiat

Psühholoogide sõnul on tegemist kindlaks määratud armastuse skeemiga, mille keskmes naine end vähehaaval täiesti ära unustab ja ainult oma kaaslasele keskendub,

See väljendub mitmel erineval moel igapäevaelus. Naised, keda see puudutab, on sageli ühine joon ja selleks on soov teist inimest päästa ja aidata tal end paremini tunda. Nad tunnevad nagu oleks neil mingi missioon või eesmärk, mille nad peavad täitma ja neist saavad nii öelda hooldajad armastuse valdkonnas. Tegelikult on seda sündroomi väga lihtne kindlaks määrata ja seejärel leida vahendeid, mille abil sellest vabaneda.

Mida see hooldaja sündroom siis iseenesest tähendab?

Hooldaja sündroom hõlmab enda alla peamiselt naisi. Naised, keda see puudutab, tunnevad suuremat vajadust aidata oma kallimat ja mingil määral teda päästa. Neid tõmbavad ligi suuremate või väiksemate probleemidega mehed. Need probleemid võivad olla siis kas mõned tõsisemad või vähem tõsisemad sõltuvusharjumused või psühholoogilised häired. Tavaliselt on sellised naised empaatilised ja kaastundlikud teiste vastu.

Spetsialistide sõnul kannatavad hooldaja sündroomiga naised tugeva alaväärsuskompleksi ning enesekindluse puuduse all ega usu, et keegi võiks neid kunagi armastada lihtsalt sellistena nagu nad on. Nad kujutavad endale seega ette, et nad võivad olla kellelegi kasulikud ning mingil moel vajalikud oma partneri elus. Mehed, kes selliste naistega läbi käivad, saavad kohe aru, kellega tegu ja et tegemist on mingil määral nende hooldajatega. Ja selle tõttu niipea, kui mees ennast paremini tunneb, jätab ta sellise naise maha, vallandades naises sellega tugeva masenduse, mis võib viia lausa depressioonini.