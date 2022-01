Petmist tolereerinud naine: tundsin, et ei saa teda maha jätta, sest kartsin üksikuks jääda

"Mees, kellega ma kunagi käisin oli saripetja, kes teadis, kuidas mänge mängida. Ta pühendas mulle kogu aja, mida ma vajasin, kuid ta soovis, et meie suhe oleks salajane ja privaatne. Meie suhte esimestel nädalatel sattusin ühe naise Twitteri kontole, mida ta jälgis ja mu sisetunne pani mind kahtlustama, et nende vahel on midagi enamat. Kui ma temalt selle kohta uurisin, eitas ta kõike ja vandus lausa oma tütre elu eest.

Selgus, et selle Twitteri konto taga olev naine oli tema tüdruksõber, kes pöördus minu poole peale seda, kui nägi mind pildil tema mehe autos. Hakkasime sõnumeid vahetama ja ta sai lisaks teada, et mees oli kellegi teisega veel kihlatud ning teda mitme naisega petnud. Astusin talle vastu ja ta eitas nuttes kõike. Seitsme kuu jooksul, mil me käisime, tundsin, et ei saa teda maha jätta, sest kartsin üksikuks jääda. Minu nõuanne teistele naistele on see, et ärge leppige ega nõustuge kunagi sellega, et teid muudetakse kellegi väikeseks saladuseks.“