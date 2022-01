Mures mees: minu naine on selle lühikese ajaga, mis see aasta kestnud on, tundmatuseni muutunud! Täiesti õudne...

“Kuna te kirjutate Naistekas palju uusaastalubadustest, tundus see sobiva kohana, kust nõu küsida. See aasta on kestnud kõigest 11 päeva, aga vana-aastaõhtul andis mu elukaaslane lubaduse selleks suveks vormi saada. Jah, üpris tavaline lubadus, muidugi ütlesin talle, et väga tore ja toetan teda.

Aga miski on valesti läinud — ta on selle endale kinnisideeks võtnud. Ta pole aastaid jõusaalis käinud, kuid nüüd käib seal iga päev. Ilma pausideta. Ja sööb ainult salatit, kõik süsivesikud on ta enda jaoks välistanud. Ma kardan siiralt, et ühel hetkel teeb ta endale jäädavalt liiga. Kui ma olen temaga sellest rääkinud, on ta ainult nähvanud, et soovin teda tagasi hoida ega ole üldse toetav ja tema veel näitab, milleks kõigeks ta võimeline on! Ta on tundmatuseni muuutunud... Täiesti õudne!

Palun andke nõu, kuidas see hullus uuesti teemaks võtta, ilma et tal oleks tunne, et teda ründan. See tervistkahjustav käitumine peab kiiremas korras läbi saama.”