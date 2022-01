Polegi ohumärgid? Suhtenõustaja: need on täiesti normaalsed asjad suhtes, mida sageli valesti mõistetakse

Näiteks selgitab Janette, et nende jaoks, kellel on ärev kiindumusstiil, ei pruugi igavus olla tingitud mitte sellest, et suhe ei toimi, vaid sellest, et nad on harjunud kaootilise ja ettearvamatu keskkonnaga. "Kui olete tõusude ja mõõnadega harjunud, hakkate kaoses mugavust looma," selgitab nõustaja.

"Ja kaost aetakse sageli segi kirega, nii et enne kui hakkate arvama, et suhe on igav, küsige endalt: kas see ikka on igav? Või on see hoopis normaalne?" Nõustaja tõi näitena välja ka selle, et kui keegi on suhte alguses väga intensiivne ja soovib palju lähedust ja intiimsust, siis on seegi normaalne. Lihtsalt tema vajadused on sellised. "Oluline on aga see, et ta mõistaks, et sinul läheb veidi rohkem aega. Seega on sinu kiindumus pigem ärev."