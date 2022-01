80aastane näitleja Marje Metsur näitlemise telgitagustest: sa lähed lavale, võtad end kokku ja teed ära, mis vaja

Marje meenutab, kuidas kord tuli tal pärast kalli sugulase matuseid Béranger’ lauludest koosnenud etenduses „Löö laulu, vastas Jumal, löö laulu väike mees“ teatrisse kümmekond minutit hilinedes otse lavale põrutada ja laulma asuda. „Meid on õpetatud nii, et kalossid ja saapad jäävad ukse taha. Sa lähed lavale, võtad end kokku ja teed ära, mis vaja. See lihtsalt on nii,“ kirjeldab näitlejanna olukorra pragmaatilisust.