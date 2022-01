Sõidustiil

Juhul kui sa paikned linnas või asulas, kus on hea ühistranspordiühendus, siis peaksid kindlasti teadma, kuidas autoga liigelda. Kui saad teistelt autojuhtidelt liikluses pidevalt kriitikat, siis on see märgiks, et midagi on valesti. Sinu auto juhtimine peaks olema täiuslik, et suudaksid olla liikluses eeskujulik ning ei seaks ohtu ei ennast ega ka teisi.