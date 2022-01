Allergia seksi vastu? Lööve ja põletik intiimpiirkonnas sai ootamatu diagnoosi: nüüd ma lõpuks tean, mis mul viga on

Modell, Bryanna Alexis tundis iga kord peale vahekorda intiimpiirkonnas ebamugavust- kihelust ja isegi turset. Kõik viitas nõgestõvele. Alles 21-aastaselt mõistis naine, et probleemi põhjuseks võivad olla kondoomid. Nimelt avastas noor naine, et tal on lateksi suhtes allergia.

Texasest pärit modell tunnistas, et kõik tema sõbrad rääkisid, kui suurepärane seks nende jaoks on, kuid tema ei suutnud seda mõista. "Pärast esimest korda kondoomiga seksimist oli mul nii valus, et ei saanud korralikult kõndida. Ma olin sealt alt üleni punane ja paistes," meenutab naine ja lisab, et peale seda hakkas ta seksi pelgama.

Õnneks selgus üsna pea, mis ebamugavustunnet põhjustab ja täna on naine õnnelik, et saab kasutada lateksivabu kondoome ning elada normaalset seksuaalelu.

Kui probleemid algasid oli Bryanna vaid 18-aastane ning tema esimene seksuaalkogemus lõppes haiglas. "Ma läksin haiglasse, sest ei saanud aru, mis minuga toimub. Olin väga mures," ütles ta. "Kuid selleks ajaks, kui haiglasse jõudsin, oli nõgestõbi kadunud. Nii, et läksin hoopis koju ja lasin end hoopis suguhaiguste suhtes testida."

Kuid paistetus siiski püsis ja ta neiu ei saanud kolm päeva seksida. Seejärel hakkas ta pöörama tähelepanu kondoomidele, mida nad kasutasid. Kuni lõpuks selgus, et kõik need sisaldasid lateksit.

Täna soovitab modell kõikidel olla tähelepanelik sarnaste vaevuste suhtes. "Seks ei tohiks tekitada valu ega ebamugavust, kui see nii on, siis peaksite välja selgitama, millest see tuleneb."

allikas: The Sun