"Jah" asemel "Ei" ja spaapuhkus iseendale! Need on olulised asjad, mis aitavad paarisuhet tugevdada

Eneseaustus

Kui on midagi, mida koolis ei õpetata, aga mis on tähtsam kui ükski teadmine, siis on see eneseaustus. Sellest algab kõik- nii sinu suhe iseendaga kui ka sinu suhe kallimaga.

Hoidu teisele liialt meele järgi olemisest

On loomulik, et armununa tahame me kallimat igati poputada, tema soovidele vastu tulla ja teda õnnelikuks teha. Siiski, ära lange -liialt meele järgi olemise- lõksu. See tähendab seda, et sa ei tohiks iseend selles suhtes ära kaotada, see on kindel moodus suhte ebaõnnestumiseks.

Leidke tasakaal

Kui suhtes on üks osapool, kes pidevalt otsuseid teeb ja neid ellu viib, siis kaotab suhe mõtte. Suhe on kahepoolne- seega, leidke tasakaal ning arutage mõlemad otsused läbi.

Ära ütle "jah" kui mõtled "ei"

Kui tunned survet öelda kõigele "jah", isegi kui mõtled "ei", viib see üsna kiirelt läbipõlemiseni. Seega, õpi ütlema välja neid tundeid, mis sind tegelikult valdavad.

Varu endale aega

Ükskõik kui palju me ka oma kaaslast ei armastaks, vajame me ikkagi aega, et omaette olla ja omi asju teha. See on oluline asi, mida teadvustada. Seega, ära tunne end halvasti kui broneerid spaapuhkuse vaid iseendale!

allikas: Yourtango