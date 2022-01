Säästa end südamevalust! Kui mees käitub nii, siis ei ole ta suhteks valmis...

Mõnikord tunned sa ise tänu oma kuuendale meelele, et asjad on natuke viltu ja ei lähe nii, nagu peaks. Näiteks, et mees või siis naine ei ole vaba või ei taha ta suhet alustada. On nendel kahtlustel aga tõepõhi all või on tegemist lihtsalt kujutlusvõimega?