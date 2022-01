Kersti Kaljulaid meenutab laste kasvatamist ja karjääri ühildamist: kuulun põlvkonda, kus oli valik — teha kõik või jääda maha

Raadiosaates rääkis Kaljulaid oma lapsepõlvest, laste kasvatamisest, naiste ja meeste rollidest ning presidendirolli mõjust oma lastele. Saates ei jäänud puutumata ka ohverdused, mida Kaljulaid pidi eduka karjääri ülesehitamiseks tegema. "Mina kuulun sellesse põlvkonda, kelle valik oli teha kõik või jääda maha tööelus. Meie põlvkonnas ei küsinud mitte keegi seda küsimust, et kuule, kas sa ikka saad hakkama, kui laps jäi praegu haigeks," meenutab Kaljulaid ja tõdeb, et on käinud tööl ka nii, et palavikus laps kaasas. "See oli täitsa kindel, et sinu tööelu küll ei edene, kui sa oled lapsega kodus, kes on haige. Leia mingi lahendus – ära virise ja tee!"