Kui sa järgid talvel neid kahte reeglit, ei hakka sul suure tõenäosusega külm

„Don’t sweat, don’t get wet – ära higista, ära saa märjaks,“ meenutab Maiu polaarmatka juhendajatelt kaasa võetud tarkusetera. „Kui sa järgid neid kahte reeglit talvel matkates või väljas liikudes, ei hakka sul suure tõenäosusega külm . Nii pea, kui tunned, et hakkad higistama, tõmba tempot maha või võta riidekihte vähemaks ning juhul, kui oled mingil põhjusel saanud ikkagi märjaks, peab sul olema võimalus märjad riided kuivade vastu vahetada.“

Kuna ilma pole võimalik soojemaks teha, ongi oluline riietuda mitmekihiliselt. „Talvel matkale minnes arvavad paljud, et riideid peab olema palju ja need peavad olema väga paksud, tegelikult see nii ei ole,“ kinnitab Maiu. „Põhja-Rootsis kelgukoerte giidina 10-20 miinuskraadides ringi liikudes oli mul seljas kaks, 100% villast sooja aluspesu kihti ning nende peal kevad-sügis jope. Sooja ja paksu sulejope panin selga siis, kui jäin seisma, tegin pikema pausi või olin õhtul telgis. Sama funktsiooni täidab hästi ka soe magamiskott.“