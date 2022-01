Angelina Jolie avaldab põhjuse, miks vanemaks saamist peaks nautima: see tundub mulle kurbuse asemel võiduna

'Mulle meeldib vanem olla. Tunnen end neljakümnendates eluaastates palju mugavamalt kui nooremana," rääkis ta Vogue'ile . "Võib-olla sellepärast... ma ei tea... võib-olla sellepärast, et mu ema ei elanud kuigi kaua, nii et vanuse lisandumises on midagi, mis tundub mulle kurbuse asemel võiduna."

Jolie tunnistas ka, et viimased aastad on olnud tema ja ta kuue lapse jaoks rasked olnud. Suurt osa selles mängis ka lahutus ja sellele järgnenud hooldusõiguslahing, endise abikaasa Brad Pittiga , kellest naine 2016. aastal lahku läks.

'Viimased aastad on olnud päris rasked. Olen keskendunud meie pere tervendamisele. See tuleb aeglaselt tagasi ning seda võiks võrrelda jää sulamisega," selgitas Jolie ja lisas, et see õnnestub tal vaikselt kuid siiski. "Olen tuleviku suhtes positiivne!".