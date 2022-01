Vahest tunnevad soomlased end oma kehas mugavamalt seetõttu, et on kasvanud üles saunakultuuris. Saun ehk põhimõtteliselt ka „vaese mehe apteegina“ tuntud aurukeskkond on parim lõõgastaja ja puhastaja – higistad mürgid välja samal ajal, kui istud sooja auru sees. Iidsel ajal oli saun pühapaik. Naised sünnitasid siin, kuna kuumuse tõttu oli see tol ajal üks kõige steriilsemaid kohti, kus titat ilmale tuua.