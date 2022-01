Kui kaalu langetamisest saab kinnisidee... Lugeja teeb selgeks, kuidas toimida, kui naine tahab kiiresti alla võtta

"Üldiselt keha ise annab mingi hetk teada, et sellist ekstreemsust ei jaksa pikalt hoida (võib tekkida mingi külmetus vms, mis sellise graafiku lõhub). Naisena võin öelda, et selline kinnisidee võib teinekord vabalt tekkida suvalise asjaga ja vahel endal keeruline kohe aru saada, et päris nii pole õige.

Peaasi, et peale sellist näljutamist ja ületreenimist järsku suur söögiisu jms ei teki ja et asi ei läheks söömishäireks üle. Soovitaksin samuti kinkida mingi personaaltreeneri kava koos toitumiskavaga, usun, et professionaali selgitus aitab toitumise korda saada, eeldades, et tegelikult on tegemist mõistliku inimesega."