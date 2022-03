Mehe pihtimus: hommikul ärgates olin üksinda voodis. Kõrvaltoast kostis itsitamist ja oigamist

“Ma olen 45-aastane ja tema on 43-aastane. See on minu teine abielu. Ta on alati minu kiiksude suhtes väga toetav olnud ja kutsunud oma naissoost sõpru meiega kolmekat tegema. Seega, kui ta jagas oma fantaasiat seksida kahe teise mehega, samal ajal kui ma seda vaatan, olin ma nõus.

Leppisime kokku, et kaks tema eksmeest tulevad meie juurde. See ei häirinud mind, sest need ei olnud tõsised suhted olnud ja meil kõigil oli tore. Mu naine sai oma unistust kogeda ja ta oli asjade käiguga väga rahul — nagu ka mina. See ei olnud küll minu fantaasia, kuid mulle meeldis talle anda seda, mida ta tahtis.

Sel ööl magas üks tema endistest meestest meie voodis, mu naine oli meie vahele surutud ning teine eksmees magas kõrvaltoas. Järgmisel hommikul ärgates sain aru, et olen voodis ainuke. Siis kuulsin kõrvaltoast itsitamist ja oigamist. Kui sisse astusin oli neil veel üks omavaheline seanss, kuid mind polnud kutsutud. Naine kutsus mind sisse ja palus mul liituda, kuid mul polnud enam tuju ning olin segaduses ja vihane.

Ta ei näe, mida ta valesti on teinud ning seletas, et ei tahtnud mind lihtsalt äratada. Ta ütles, et nad tegid täpselt sama, mida eelmisel õhtulgi.

Kuid seal oli suur vahe, mind ei olnud enam kutsutud ja me lubasime, et jagame oma kiikse alati üksteisega. Kui ta sai midagi sellist teha, pani see mind mõtlema, mida ta veel minu selja taga on teinud.“

Allikas: The Sun