Näitleja Lili Reinhart: soovin, et ma ei kasvaks ajastul, kus aktsepteeritakse ainult ühes suuruses naisi

Näitlejanna avaldas, et viimastel kuudel on tal päris raske aeg olnud. Tema kehakaal muutus ühel hetkel tema jaoks kinnisideeks ja paaril viimasel nädalal on tal kohe eriti raske olnud — obsessiivsed mõtted kehakaalu teemal on hakanud kontrollima ta elu.

“Otsustasingi oma mõtteid ja tundeid avalikult jagada, selleks, et kui hetkel on veel keegi sarnaste mõtetete küüsis, saaks ta ehk abi kasvõi sel moel, et teab, et ta vähemalt ei ole üksinda ja see möödub,” kirjutas näitleja.

Ta lisas, et ta teab väga hästi, kui raske on vaadata oma keha ning armastuse asemel tunda suurt kriitikalaviini. Kuid ta üritab seda samm-sammu haaval muuta, ehkki tunnistab, et absoluutselt ei aita kaasa tõdemus, et kõik sarjad, filmid ja meedia üleüldiselt propageerib ainult saledaid naisi ilusate ja tervislikena.

“Soovin, et ma ei kasvaks üles ajastul, kus aktsepteeritakse ainult ühes suuruses naisi,” mõtiskleb 25aastane näitleja.

Reinhart on pikalt teraapias käinud, ka sellest avameelselt rääkinud ja kinnitab, et ta õpib ikka veel oma keha rohkem armastama. Ta soovib, et suudaks rohkem aktsepteerida oma arme, pisaraid ja traumat. Ehkki tema keha ei näe enam selline välja, nagu viis aastata tagasi, kui naine oli kahekümnendate alguses, sõnab ta, et üritab väga — ta teab, et tema keha väärib armastust ja austust, vahet pole, mis suuruses see parasjagu on.