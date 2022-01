29aastase Marily suur hirm: olen sellepärast ka rahustit võtnud, et see toiming üle elada!

“Olen lugenud, et see hirm on saanud juba üpris tavaliseks, kuid ka mina kannatan selle “kiiksu” käes. Nimelt ei suuda ma helistada. No kohe üldse ei suuda. Seepärast saavad kõik minu elutähtsad teenused broneeritud just veebi kaudu ning juuksurite, kosmeetikute ning muude iluteenindajate vahel valides langevad sõelale vaid need, kellele on võimalik onlines broneering teha.