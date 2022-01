Muidugi on pea iga karvaeemaldus protseduur ebameeldiv kogemus, kuid positiivne on see, et depilatsiooni pidevalt korrates muutub see aina valutumaks, sest karva struktuur muutub pehmemaks. Esmane depilatsioon on alati valulikum ja eriti siis, kui olete muidu raseerinud. Loe siit, mida peaksid veel teadma, enne kui otsustad vahatamise kasuks?