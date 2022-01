2022. aasta horoskoop ROTTIDELE | Tuleb edukas aasta ja võimalusi tekib aina juurde — pingutused kannavad vilja

Ei tohi aga unustada, et Rott peab selle nimel ka rohkem pingutama. Võimalusi tekib aina juurde, ent Tiiger ei tule appi laiskadele.

Samas võivad tervise ja suhetega ette tulla mõningad raskused. Halva enesetunde tekkides tuleb kohe raviarsti poole pöörduda. Suurt tähelepanu peab pöörama ka suhtlemisele lähedaste ning sõpradega.

Ja veel. Roti õnnenumber on 2. See peidab endas dualistlikku loomingulisust. Arvus 2022 on lausa kolm kahte ja see tähendab, et Rotil on alati igas olukorras võimalus langetada alternatiivseid valikuid.