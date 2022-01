Naine tunnistab, et mehe välimus on ajaga muutunud ja seetõttu ei taha ta kaasaga isegi välja minna: kõlab julmalt, aga see on lausa rõve!

Paar on koos olnud juba üheksa aastat, millest kuus abielus. Paaril on ka kaks last ning mehel on kaks last ka varasemast abielust. Naine on aga väsinud mehe välimusest. Täpsemalt ühest konkreetsest asjast- nimelt mehe pidevast tõusvast kaalust ja sellest, kuidas mees teda kuulda ei võta, kui naine üritab öelda, et see on lausa rõve.

Ta seletab, et kõik asjad, mis naisele alguses mehe juures meeldisid, nagu seiklushimu ehk sagedane reisimine, välimuse eest hoolitsemine ning teatris käimine, on talle nüüd vastumeelt. Enne abiellumist tunnistas naine mehele, et tunneb end pettununa, sest mehe isiksus oli muutunud.

Seepeale hakkas mees naist maha tegema ja teda pealiskaudseks kutsuma, väites nagu oleks välimus naise jaoks esmatähtis. Kuus aastat hiljem on naise sõnul seis sama, mees on ärritunud, et naine välimuse peale aega ja raha kulutab, kuigi nad mõlemad käivad tööl ja teenivad korralikult.

Lisaks on mehe kehakaal pidevalt tõusnud ja see on midagi, mis naist tõsiselt häirib. Kuigi ta teab, et see kõlab julmalt, tunneb ta siiski, et see on lausa rõve, kui paks tema mees ja kuidas tolle kõht üle püksiääre ripub. Ta tunneb õudust ja piinlikkust kuidas mees välja näeb ja milliselt ta riietub.

Lisaks kurdab naine, et mees ei tee kunagi mingeid plaane ega oma ühtki sõprussuhet, naine on ta ainuke kontakt väljaspool tööd.

Kõike eelnevat arvesse võttes ei oska naine otsustada, kas peaks abielule üldse lõpu tegema.

