Eriti, mis puudutab karjääri. Kõik tema senised pingutused annavad soovitud tulemusi. Raskused on vaid selles, et Pühvel on harjunud tegutsema mitte nii nagu Tiiger. Jonnakus võib küll kasuks tulla, ent sirgjoonelisus võib saada probleemiks oma eesmärkide saavutamise teel. Seega peaks juba esimestel kuudel üritama uue reaalsusega kohaneda. Maa stiihia esindajana teab Pühvel tegelikult päris hästi, millal ta positsioon on kindel, millal läheb aga tasakaalust välja.