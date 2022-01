Jänestel võivad raskused tekkida nende elu aspektidega, mis tavaliselt jäävad peidetuna kulisside taha.

Edu jääb küll Jänestega, ent selleks tuleb palju vaeva näha, et pimeduses mitte komistada, kui astuda tundmatut rada pidi. Jänesed peavad seda aga õige sageli tegema selleks, et saavutada soovitut ja tõestada teistele oma ideede perspektiivikust.