Uuel aastal ei õnnestu Draakonitel igavust tunda. Ei pereringis ega ka mitte tööl. Kõikjal ootavad ootamatud tutvused ja uued võimalused. Mõned Draakonid muudavad kardinaalselt oma elu, teised omandavad uue eriala ja muudavad prioriteete. Variatsioone on kõige erinevamaid. Muutmatuks jääb vaid fakt, et ümbritsev maailm heidab Draakonile alatasa väljakutseid. Draakon saab aga kõigega hakkama ning innustab oma eeskujuga ka teisi. Kui Draakonile järgnetakse või palutakse talt nõu, siis see tähendab, et ta käitub õigesti.