Inimesed kasutavad silmi hulgal eri viisil. Vilavad silmad on tavaliselt märgiks, et see inimene tahab suure tõenäosusega olla kusagil mujal. Kui keegi vastab sinu pilgule kindlalt, silmagi pilgutamata, loob see hoopis teistsuguse mulje. Räägitakse, et valetajad ei suuda vestlus­partnerile silma vaadata, vaid...