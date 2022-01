Foto: Shutterstock

Valel on lühikesed jalad ja ükskõik, kui osav luiskaja sa enda arust ka ei oleks, ühel hetkel on tõde kõigile selge. Aga oh õudust, millisteks valedeks on Eesti mehed võimelised... Ja küll need vahelejäämised on alles piinlikud!