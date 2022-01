FOTO | Soodne ja stiilne: Kate Middleton kandis kõrvarõngaid, mis maksavad alla kolme euro!

Kuigi hertsoginna näol on tegemist kuningliku perekonna liikmega, on naise moevalikud olnud alati kahe üsna lihtsad. Nimelt kannab Kate meeleldi ka kiirmoebrändide valikut, olles ära teeninud lausa kiirmoe kuninganna tiitli.

Eile, Londonis Foundlingu muuseumit külastades, kandis Kate moodsat hallikasinist mantlit, šikki polo ning kõrvas rippusid hertsoginnal minimalistliku disainiga kõrvarõngad. Kuigi võiks arvata, et tegemist on hinnaliste disainerehetega, siis tegelikkus on teine- kõrvarõngad maksavad vaid 2.52 eurot ning neid leiab ehtebrändi Accessorize valikust, mida näed SIIT .

Kas tegemist on Kate- mõjutusega või on kõrvarõngad juba varem olnud nii populaarsed, ei oska öelda, kuid kodulehel on need siiski juba läbi müüdud.