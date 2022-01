Eetiline või ei? Näitleja Ginnifer Goodwinn pakub abikaasa spermat parimale sõbrannale

Tundub, et ei ole asju, mida Ginnifer oma parima sõbranna heaks ei teeks. Paari päeva eest tegi ta avalduse, öeldes, et pakkus oma abikaasa Joshi spermat oma parimale sõbrannale, kel oli plaan üksikemaks saada. Nii abikaasa kui ka sõbranna laitsid idee maha, öeldes, et see tekitab vaid probleeme.

Goodwinn selgitas, et tema meelest oleks asi väga hästi korraldatav ning sel viisil oleks maailmas rohkem selliseid mehi nagu tema abikaasa Josh! Paar ise on abielus alates 2014. aastast ning neil on kaks poega, seitsmene Oliver Finlay ja viiene Hugo Wilson. Fakt, et paaril on juba lapsed ning geenid saavad edasi kantud, ei takistanud Ginniferi ka sõbrannale mehe geene pakkumast.

Naine ütles, et abikaasa osaleks sõbranna lapse elus täpselt nii, nagu osaleb ka praegu tema pereelus. Kuigi näitlejanna arvates oli tegemist hea ideega, siis arvatavasti oli tark tegu see sinnapaika jätta, et oma kindlat abielu mitte kõigutama hakata.

Josh Dallas avaldas ka enda poolt, et armus oma abikaasasse üsna ruttu peale ühise sarja „Once Upon A Time“ filmimise alustamist. Ta lisab, et see juhtus väga orgaaniliselt, kuigi praegused abikaasad mängisid sarjas karaktereid, kellesse nad reaalses elus kunagi ei armuks. Nüüd, kaks last hiljem on nende abielu endiselt tugev. Mees lisab: „ Lihtsalt vaadake teda, vaadake tema teravat mõistust ja seda, kuidas see töötab. Kuidas on võimalik mitte temasse armuda?“

Ka näitlejanna ei jää sõnadega kitsiks, kiites, kui fantastiline isa tema abikaasa on. „Ta on mu rüütel säravas raudrüüs,“ lisab Goodwinn.

Allikas: Bustle