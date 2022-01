„On pühapäev, kell on kaheksa õhtul ja laman oma abikaasaga Amsterdami hotellitoas, voodis. Kannan läbipaistvat toppi, koolivormi stiilis miniseelikut ja põlvikuid. Abikaasal on seljas särk ja teksad ning me vaatame mõlemad närviliselt kella. Ma ei unistanud kunagi seksturistiks olemisest ning eriti mitte sellisest, et endale ja oma abikaasale prostituudi tellida."