See on üks väga oluline oskus, mis võib päästa iga paarisuhte suuremast kriisist

Siin on näited, miks on üksteise üle nalja viskamine tervisliku ja lõbusa suhte osa.

1. See võib stressi alandada

Naer on üks parimatest ravimitest, mõjudes kehale ja vaimule sama hästi kui mediteerimine. Satute oma partneriga vähema tõenäosusega tülitsema ja selle asemel hindate üksteist enam.

2. See loob parema sideme

Kindlasti kutsute üksteist erinevate hüüdnimedega ja teil on omavahelised naljad, mida teised ei mõista. Just see loobki tugevama sideme ja suurendab ühiste positiivsete sündmuste hulka, naeru ja rõõmu.

3. See tugevdab sinu immuunsüsteemi

Üksteise üle nalja tegemine tähendab koos naermist ja naer on üks immuunsüsteemi tugevdavaks teguriks. Tänu sellele hoiad eemale külmetushaigused, leevendad pingeid ja tunned end partneriga rohkem ühendatuna.

4. Sellega kaasneb ka suurem atraktiivsus

Teineteise üle nalja visates on paarid üldiselt oma suhtes rahulolevamad ja tunnevad üksteise suhtes tugevamat külgetõmmet. Partneri puuduste üle nalja visates muudad teievahelise intiimsuse veelgi tugevamaks. Oluline on jälgida, kuidas sellistele naljadele reageerid, sest kui kardad, et kaaslane sinu üle naerab, siis võib see usalduse puudumisega lõppeda.

5. See juhib teid paremate vaidlusteni

Vaidluste puudumine on suhtes välistatud, iga paar tülitseb aeg-ajalt ja see on täiesti tavaline. Kui suudate tüli käigus üksteise üle nalja visata, siis saavad ka vaidlused arvatavasti parema lahenduse.

6. See viib tervislikuma enese tuulutamiseni

Nalja viskamine on ideaalne viis, kui oled oma partneri peale mingil põhjusel pahane. See aitab probleemile keskenduda ja need ka sõbralikul viisil lahendada. Kui juhid probleemile tähelepanu, siis saab ka partner aru, et sind häirib miski ja saate tülitsemise asemel probleemi rahuliku vestluse käigus lahendada.

Allikas: Brightside